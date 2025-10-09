giovedì 9 Ottobre 2025
Genova, fiamme nell’ex hotel Columbus di via Milano

Redazione Liguria
Vigili del Fuoco, pompieri, incendio interno localeGenova – Fiamme nell’ex hotel di via Milano. L’allarme è scattato nella serata di ieri, intorno alle 22, quando alcuni passanti hanno notato del fumo nero uscire dalle finestre dell’albergo abbandonato. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i vigili del fuoco che hanno la sede del comando provinciale a brevissima distanza.
I pompieri hanno verificato che nella struttura, di solito utilizzata come riparo da senza tetto, non vi fosse nessuno e poi hanno spento le fiamme che erano divampate al terzo piano della struttura.
Spento l’incendio sono iniziate le operazioni di bonifica e le indagini per accertare l’origine dell’incendio.
——————————————————————————————————
