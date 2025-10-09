

La Spezia – Attentato sventato o inqualificabile leggerezza da parte di un Cittadino? E’ quanto scopriranno le forze dell’ordine intervenute questa mattina nel quartiere delle Pianazze, a seguito del ritrovamento, questa mattina, di quello che sembra un ordigno bellico nel contenitore di un ecocompattatore, tra i materiali da smaltire.

L’allarme è scattato quando uno degli operatori ha visto tra i rifiuti quello che sembra essere un grosso proiettile con tanto di bossolo.

L’operatore ha immediatamente bloccato il macchinario ed ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine con gli artificieri.

In corso l’analisi dei reperti e la ricerca di eventuali altri oggetti potenzialmente pericolosi.

Si cerca soprattutto di stabilire se si tratti di ordigni ancora in grado di esplodere o se, invece, siano privi del materiale esplodente e siano insomma dei semplici “oggetti metallici”.