Genova, all’UCI Cinemas Fiumara arrivano letti e poltrone per vedere i film

Genova – Ieri all’UCI Cinemas della Fiumara sono state presentate le prime quattro sale in Italia con i letti VIP, che consentono a tutti gli ospiti della sala cinematografica di poter godere del film in un modo inedito e in completo relax. I dettagli:

“UCI Cinemas – si legge nella nota diffusa questa mattina – è lieta di presentare a tutti i suoi ospiti il nuovo UCI Luxe Fiumara a Genova dotato della prima sala IMAX® della regione, di 2 sale in formato XL con proiezione 4K Laser e delle prime 4 sale in Italia con VIP beds: letti confortevoli che permettono di vivere il film in un modo nuovo e in totale relax. Una ristrutturazione iniziata all’inizio dell’anno e andata avanti tutta l’estate per offrire al pubblico un’esperienza cinematografica e di intrattenimento senza precedenti. Giovedì 9 ottobre il multiplex ospita la proiezione speciale di “Tron: Ares”, il terzo capitolo della saga sci-fi Disney, diretto da Joachim Rønning ed interpretato dal premio Oscar Jared Leto. L’evento rappresenta la prima grande iniziativa nella rinnovata struttura del circuito UCI Cinemas in Liguria, aprendo una fase fondamentale per il futuro del cinema a Genova. UCI Luxe Fiumara si consolida, quindi, non solo come punto di riferimento per il pubblico genovese, bensì come realtà all’avanguardia per l’intera regione. «La trasformazione del multiplex UCI Fiumara in una struttura LUXE, con la presenza della prima sala IMAX della regione, è un segnale forte del nostro impegno per il cinema a Genova e in Liguria» dichiara Ramón Biarnés, Managing Director Southern Europe and Northern Europe di Odeon Cinemas Group. Concludendo: «Il cinema ha l’immenso potere di suscitare emozioni straordinarie, unire generazioni e contribuire alla valorizzazione del territorio. Il nostro intento è offrire la miglior esperienza cinematografica, con la miglior tecnologia, comfort, offerta, scelta di contenuti e con strutture capaci di alimentare la passione condivisa per il grande schermo e le sue storie. Continueremo a investire per garantire innovazione, qualità e un’offerta diversificata in tutto il Paese, così da rendere ogni visione un ricordo indelebile per gli spettatori». L’UCI Luxe Fiumara in via Paolo Mantovani conta complessivamente 10 sale, che offrono il meglio del comfort e della tecnologia. Oltre alla già citata sala IMAX®, il cinema presenta una novità assoluta in Italia: i primissimi VIP beds, comodi letti per rilassarsi e vivere un film come mai prima d’ora; tutte le altre sale sono dotate di poltrone ergonomiche reclinabili con spazio extra tra una fila e l’altra. A completare la ricchissima offerta delle sale di UCI Luxe Fiumara saranno poi le due grandi e innovative Sale XL, con proiezione 4K Laser. Anche gli spazi comuni sono stati ripensati: il bar e il foyer offrono un servizio food & beverage premium, arricchito dalla presenza di O’s Bar, con cocktail, aperitivi, vini selezionati e birre artigianali, e Coca-Cola Freestlyle, dove sarà possibile personalizzare la propria bevanda e scegliere tra le innumerevoli combinazioni a disposizione. Nel nuovo O’s Bar verrà presentato “l’Aperitivo al Cinema” un progetto sviluppato in collaborazione con Campari con la nuova offerta Spritz Selection, per la prima volta per il mercato cinematografico. Oltre all’originale Aperol Spritz, da noi nella nuovissima forma on tap, i nostri clienti potranno assaggiare l’elegante Campari Spritz, Cynar Spritz per una scelta alternativa, il fruttato Sarti Rosa Spritz, il floreale Mondoro Hugo Spritz o la classica offerta analcolica Crodino nei due gusti biondo e arancia rossa qui nella bevuta più lunga. Una gamma di drink che assecondano tutti i gusti e le esigenze accompagnati dagli iconici snack e popcorn per rendere ancora più unica l’esperienza al cinema da UCI”.

