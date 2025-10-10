Genova, cagnolini chiusi nel bagagliaio di un’auto a Quinto, salvati

Genova – Ha sentito abbaiare un cane dentro un’auto ma non vedendolo nella vettura si è insospettita. Così una passante ha molto probabilmente salvato la vita a due cagnolini chiusi nel bagagliaio di una vettura parcheggiata in via Gianelli, nel quartiere di Quinto.

La donna, infatti, ha presto compreso che l’animale era chiuso nel bagagliaio e temendo potesse stare male ha segnalato la cosa alle forze dell’ordine.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno rintracciato il proprietario della vettura dalla targa e lo hanno chiamato direttanente a casa, intimandogli di andare a liberare immediatamente l’animale.

Si è così scoperto che, nel bagagliaio, i cani erano addirittura due e, anche se di piccola taglia, potevano fare una brutta fine.

Il proprietario è stato così identificato e rischia una pesante sanzione se la donna che ha dato l’allarme confermerà che gli animali sono rimasti nel bagagliaio ben più dei “cinque minuti” necessari per una commissione.

La vicenda, ancora tutta da chiarire, fa lanciare un nuovo allarme da parte di chi difende e protegge gli animali ovvero la nuova “tendenza” di chi teme di vedersi forzare l’auto per aver lasciato il cane in macchina: chiuderlo nel bagagliaio.

Gli esperti ricordano infatti che se lasciare l’animale in auto è pericoloso specie nelle giornate di sole, chiuderlo nel bagagliaio significa sottoporlo a maltrattamento punibile per legge. Lo spazio è ancora più ridotto, l’aria circola con ancor maggiore difficoltà e l’animale non può essere tenuto in quella parte del veicolo se non i speciali gabbie per il trasporto e l’assenza della copertura del vano bagagli per consentire la piena aereazione.

