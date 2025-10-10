Genova, saluta un altro negozio: Brugnera Calzature verso la chiusura

Genova – Un’altra chiusura di un negozio nel centro di Genova, certamente non la prima dall’inizio dell’anno per un fenomeno che sta coinvolgendo anche diversi altri quartieri del capoluogo e che vede abbassare le saracinesche a negozi che hanno fatto la storia della città rappresentando dei simboli per intere generazioni.

L’ultimo in ordine di tempo è ‘Brugnera Calzature’, locale situato in Galleria Mazzini, in pieno centro.

L’attività del negozio cesserà dopo circa quarant’anni trascorsi all’insegna di scarpe, sandali, borse, cinture, oggetti in pelle e molto altro ancora. La chiusura è prevista entro la fine del 2025.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]