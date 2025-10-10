venerdì 10 Ottobre 2025
Genova, saluta un altro negozio: Brugnera Calzature verso la chiusura

Redazione Liguria
0

Brugnera Calzature GenovaGenova – Un’altra chiusura di un negozio nel centro di Genova, certamente non la prima dall’inizio dell’anno per un fenomeno che sta coinvolgendo anche diversi altri quartieri del capoluogo e che vede abbassare le saracinesche a negozi che hanno fatto la storia della città rappresentando dei simboli per intere generazioni.
L’ultimo in ordine di tempo è ‘Brugnera Calzature’, locale situato in Galleria Mazzini, in pieno centro.
L’attività del negozio cesserà dopo circa quarant’anni trascorsi all’insegna di scarpe, sandali, borse, cinture, oggetti in pelle e molto altro ancora. La chiusura è prevista entro la fine del 2025.
——————————————————————————————————
