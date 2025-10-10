venerdì 10 Ottobre 2025
Multedo

Genova, sversamento sull’asfalto in via dei Reggio: strada chiusa

Redazione Liguria
via dei Reggio MultedoGenova – Disagi al traffico questa mattina in via dei Reggio, nella zona di Multedo nel ponente genovese, dove un’autocisterna in transito ha perso del liquido chimico che si è riversato sull’asfalto.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Nel giro di pochi minuti i soccorsi hanno mezzo in sicurezza la zona, dato il via alle operazioni di bonifica e chiuso la strada per un paio d’ore.
Pesanti le ripercussioni sul traffico nella zona, che sono state avvertite anche dai mezzi in entrata o in uscita dal vicino casello autostradale di Genova Pegli in A10. Le operazioni sono andate avanti per circa due ore, quando la strada è stata completamente bonificata e la viabilità ristabilita.
