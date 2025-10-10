Genova, sversamento sull’asfalto in via dei Reggio: strada chiusa

Genova – Disagi al traffico questa mattina in via dei Reggio, nella zona di Multedo nel ponente genovese, dove un’autocisterna in transito ha perso del liquido chimico che si è riversato sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Nel giro di pochi minuti i soccorsi hanno mezzo in sicurezza la zona, dato il via alle operazioni di bonifica e chiuso la strada per un paio d’ore.

Pesanti le ripercussioni sul traffico nella zona, che sono state avvertite anche dai mezzi in entrata o in uscita dal vicino casello autostradale di Genova Pegli in A10. Le operazioni sono andate avanti per circa due ore, quando la strada è stata completamente bonificata e la viabilità ristabilita.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]