Rapallo, ruba la borsa di una donna in un bar e scappa: arrestato

Rapallo (Genova) – Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri a seguito di un furto in un bar avvenuto ieri sera a Rapallo.

Approfittando di un attimo di distrazione di una donna, il malvivente le ha sottratto una borsa griffata dal valore di circa 600 euro e si è rapidamente dato alla fuga.

L’allarme è stato lanciato dai proprietari dello stesso bar, che hanno allertato i militari dell’arma i quali sono rapidamente intervenuti sul posto. Prima che il 31enne potesse far perdere le proprie tracce, è stato individuato e fermato.

Terminati gli accertamenti di rito, nei quali l’uomo ha fornito delle false generalità, la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria, mentre nei suoi confronti è scattato l’arresto: dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato e false attestazione a pubblico ufficiale.

