venerdì 10 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaRapallo, ruba la borsa di una donna in un bar e scappa:...
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Rapallo, ruba la borsa di una donna in un bar e scappa: arrestato

Redazione Liguria
0

carabinieri notteRapallo (Genova) – Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri a seguito di un furto in un bar avvenuto ieri sera a Rapallo.
Approfittando di un attimo di distrazione di una donna, il malvivente le ha sottratto una borsa griffata dal valore di circa 600 euro e si è rapidamente dato alla fuga.
L’allarme è stato lanciato dai proprietari dello stesso bar, che hanno allertato i militari dell’arma i quali sono rapidamente intervenuti sul posto. Prima che il 31enne potesse far perdere le proprie tracce, è stato individuato e fermato.
Terminati gli accertamenti di rito, nei quali l’uomo ha fornito delle false generalità, la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria, mentre nei suoi confronti è scattato l’arresto: dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato e false attestazione a pubblico ufficiale.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Brugnera Calzature Genova

Genova, saluta un altro negozio: Brugnera Calzature verso la chiusura

Cronaca
cane bagagliaio

Genova, cagnolini chiusi nel bagagliaio di un’auto a Quinto, salvati

Varie
polizia locale Genova

Genova, operazione anti droga della Polizia Locale in corso

Cronaca
Gaza bombardamenti

Genova, manifestazione pro Palestina e blocco delle navi per Israele

Cronaca