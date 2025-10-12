Genova – Grande successo per la Notte Bianca dei Bambini organizzata nel Sestiere della Maddalena nel centro storico centro storico genovese. Giochi, festa e riflessioni che hanno accompagnato l’evento.
“La speranza si respirava – ha dichiarato l’assessore al welfare del comune di Genova- Crstina Lodi – l’intensità della comunità era visibile e il progetto di comunità cresce e si amplia pur sapendo che c è da fare di più e magari anche diversamente .
La potenza di questa speranza che i bambini oggi hanno urlato agli adulti non può essere schiacciata dal pessimismo e dalla negatività di questo ultimo periodo rispetto al Centro Storico.
La speranza di questi bambini dovrà darci la forza per essere responsabili di un cambiamento”
Genova, successo per la Notte Bianca dei Bambini
