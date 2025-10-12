domenica 12 Ottobre 2025
Varie

Genova, successo per la Notte Bianca dei Bambini

Redazione Liguria
0

notte bianca dei bambiniGenova – Grande successo per la Notte Bianca dei Bambini organizzata nel Sestiere della Maddalena nel centro storico centro storico genovese. Giochi, festa e riflessioni che hanno accompagnato l’evento.
“La speranza si respirava – ha dichiarato l’assessore al welfare del comune di Genova- Crstina Lodi – l’intensità della comunità era visibile e il progetto di comunità cresce e si amplia pur sapendo che c è da fare di più e magari anche diversamente .
La potenza di questa speranza che i bambini oggi hanno urlato agli adulti non può essere schiacciata dal pessimismo e dalla negatività di questo ultimo periodo rispetto al Centro Storico.
La speranza di questi bambini dovrà darci la forza per essere responsabili di un cambiamento”

