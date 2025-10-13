Genova, ad Albaro fermato 18enne con mezzo chilo di marijuana

Genova – Lo hanno visto passare ad un ragazzo un pacchetto in cambio di alcune banconote di denaro e lo hanno fermato per un controllo. La Squadra Mobile di Genova ha arrestato per spaccio un diciottenne nella delegazione di Albaro.

I fatti risalgono ai giorni scorsi quando gli agenti, venuti a conoscenza di una probabile attività di spaccio di cannabis nei pressi di via Opera Pia, hanno eseguito un servizio di osservazione individuando un giovane cedere qualcosa ad un coetaneo, in cambio di una banconota da 20 euro.

Gli operatori sono intervenuti tempestivamente e hanno identificato l’acquirente, un 19enne del posto, trovato in possesso di 3 grammi di cannabis e per questo sanzionato in via amministrativa. L’indagato è stato perquisito e trovato in possesso delle banconote appena ricevute e di ulteriori 14 grammi di cannabis. Estesa anche al domicilio, la perquisizione ha permesso di rinvenire circa mezzo chilo di cannabis, divisa in panetti, nascosta nel cassetto del comodino e 3500 euro in contanti occultati nell’armadio, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il giovane è stato arrestato e da successivi accertamenti è emerso che utilizzava l’applicazione di whatsapp per concordare lo scambio di sostanza stupefacente con i clienti.

All’esito della direttissima di questa mattina, l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.

(Foto di Archivio)