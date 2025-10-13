La Spezia, aggressione in carcere: agente ferito a colpi di lametta

La Spezia – Una nuova aggressione all’interno di un carcere della Liguria. É accaduto nel pomeriggio di ieri all’interno dell’istituto penitenziario di La Spezia.

Il responsabile dell’aggressione sarebbe un detenuto da poco trasferito dal carcere di Biella che, per cause ancora da verificare, avrebbe utilizzato una lametta per colpire un agente della polizia penitenziaria, che è rimasto ferito. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che l’hanno successivamente trasportato all’ospedale Sant’Andrea per sottoporlo a tutte le cure del caso.

Soltanto il tempestivo intervento di altri poliziotti presenti ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente e l’aggressore è stato disarmato e fermato.

Dall’inizio dell’anno sono decine le aggressioni avvenute all’interno degli istituti penitenziari di tutta Italia. Numeri ai quali vanno ad aggiungersi più di 60 suicidi tra tutti i detenuti, che evidenziano una situazione d’emergenza da nord a sud.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]