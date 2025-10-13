lunedì 13 Ottobre 2025
La Spezia, aggressione in carcere: agente ferito a colpi di lametta

Redazione Liguria
carcere cella sbarreLa Spezia – Una nuova aggressione all’interno di un carcere della Liguria. É accaduto nel pomeriggio di ieri all’interno dell’istituto penitenziario di La Spezia.
Il responsabile dell’aggressione sarebbe un detenuto da poco trasferito dal carcere di Biella che, per cause ancora da verificare, avrebbe utilizzato una lametta per colpire un agente della polizia penitenziaria, che è rimasto ferito. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che l’hanno successivamente trasportato all’ospedale Sant’Andrea per sottoporlo a tutte le cure del caso.
Soltanto il tempestivo intervento di altri poliziotti presenti ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente e l’aggressore è stato disarmato e fermato.
Dall’inizio dell’anno sono decine le aggressioni avvenute all’interno degli istituti penitenziari di tutta Italia. Numeri ai quali vanno ad aggiungersi più di 60 suicidi tra tutti i detenuti, che evidenziano una situazione d’emergenza da nord a sud.
