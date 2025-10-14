martedì 14 Ottobre 2025
Coda per lavori a Bussalla sull’Autostrada A7 Genova – Milano

coda a7 direzione mare BolzanetoGenova – Ancora proteste e disagi per automobilisti e trasportatori già incolonnati sull’autostrada A7 Genova – Milano, sia nel tratto tra Bolzaneto e Busalla in direzione Nord che in quello discendente, tra Busalla e Bolzaneto, in direzione mare.
Il restringimento di carreggiata presente per lavori causa code che si trasformano in pesanti disagi per chi si sposta in auto al lavoro e per chi trasporta merci e subisce i ritardi nelle consegne e negli spostamenti.
Condizioni che potrebbero ripetersi ogni giorno per mesi considerando la mole di lavori prevista per il rinnovo del “nodo” di Busalla.
Residenti e trasportatori continuano a chiedere provvedimenti straordinari come l’azzeramento dei pedaggi sui tratti interessati dai lavori, per l’intera durata dei lavori stessi Un equo indennizzo per chi, da anni, subisce i disagi causati da lavori e cantieri che potevano essere diluiti nel tempo.

