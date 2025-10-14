Genova, armati di coltello derubano un’auto: denunciati due giovani

Genova – Due giovani sono stati denunciati a seguito di quanto avvenuto la scorsa notte nel quartiere genovese di Sampierdarena.

I carabinieri sono intervenuti sul posto a seguito della segnalazione di un furto commesso su un’auto in sosta. I militari dell’arma hanno fermato due giovani un 21enne e un 23enne e li hanno sottoposti a perquisizione: il primo è stato trovato in possesso di un coltello, mentre nei confronti del secondo è emerso uno stato di soggiorno illegale all’interno dei confini italiani.

Nei loro confronti è scattata la denuncia: dovranno rispondere di furto aggravato e rispettivamente di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e soggiorno illegale nel territorio dello stato.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]