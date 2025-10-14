martedì 14 Ottobre 2025
Sampierdarena

Genova, armati di coltello derubano un’auto: denunciati due giovani

CarabinieriGenova – Due giovani sono stati denunciati a seguito di quanto avvenuto la scorsa notte nel quartiere genovese di Sampierdarena.
I carabinieri sono intervenuti sul posto a seguito della segnalazione di un furto commesso su un’auto in sosta. I militari dell’arma hanno fermato due giovani un 21enne e un 23enne e li hanno sottoposti a perquisizione: il primo è stato trovato in possesso di un coltello, mentre nei confronti del secondo è emerso uno stato di soggiorno illegale all’interno dei confini italiani.
Nei loro confronti è scattata la denuncia: dovranno rispondere di furto aggravato e rispettivamente di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e soggiorno illegale nel territorio dello stato.
