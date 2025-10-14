Genova, incidente nel cantiere del Terzo Valico: un operaio all’ospedale

Genova – Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nella zona di Trasta nei pressi del cantiere per il Terzo Valico.

A rimanere ferito un operaio di circa 50 anni, precipitato per diversi metri dopo il cedimento di una centina di sostegno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

A seguito dell’impatto l’uomo avrebbe riportato gravi ferite ad una gamba. Per questo motivo, è stato prima soccorso sul posto e successivamente trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale Villa Scassi di Genova.

Rimane da chiarire la dinamica dell’incidente. Per questo motivo, sul luogo dell’accaduto sono giunte anche le forze dell’ordine e gli Ispettori del Lavoro che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto successo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]