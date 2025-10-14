martedì 14 Ottobre 2025
Meteo Liguria, leggero aumento della nuvolosità ma senza pioggia

Redazione Liguria
meteo Liguria martedì 14 ottobre 2025Anche questa settimana di ottobre prosegue con condizioni meteo piuttosto stabili anche se correnti più fresce interessano la Liguria portando un leggero abbassamento delle temperature minime sull’Italia Settentrionale. Resta un contesto prevalentemente asciutto e con precipitazioni sporadiche nelle aree interne della nostra regione.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 14 ottobre 2025:
Cieli poco nuvolosi o sereni in mattinata sui versanti marittimi con possibili foschie tra Genovesato e Savonese Orientale.
Banchi di nebbia in sviluppo nelle vallate dei versanti Padani centro-occidentali, in diradamento entro pranzo.
Sviluppo di locali rovesci nelle aree interne del Levante e sulle Alpi Liguri nel primo pomeriggio, in possibile sconfinamento, sottoforma di deboli piovaschi, sulle coste del Tigullio e dello Spezzino Orientale nelle ore tardo-pomeridiane.
Cieli sereni o al più poco nuvolosi sono previsti sui restanti settori fino a fine periodo.
Venti tesi dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata con locali rinforzi nelle vallate esposte del Centro-Ponente e al largo. Rotazione ai quadranti meridionali tra mattinata e tardo pomeriggio.
Mari mossi in mattinata al largo delle coste Imperiesi e Savonesi; Poco mossi o quasi calmi sui restanti settori fino a fine periodo.
Temperature minime in lieve aumento nelle aree interne; Stazionarie altrove, sia nei valori massimi che in quelli minimi.
Sulla costa previste temperature minime tra +13°C/+18°C e massime tra +21°C/+25°C.
Nell’interno previste temperature minime tra +4°C/+13°C e massime tra +18°C/+23°C.

