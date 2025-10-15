Cambio ora 2025: quando spostare le lancette dell’orologio

Liguria – Si avvicina anche quest’autunno la data del cambio dell’ora. Con l’arrivo dell’autunno torna anche l’ora legale e il conseguente spostamento all’indietro delle lancette dell’orologio: l’ora cambierà nella notte tra sabato 25 ottobre e domenica 26 ottobre, quando alle ore 3:00 le lancette torneranno indietro di un’ora.

Il risultato sarà quello di “dormire un’ora in più” nella notte tra sabato e domenica prossima, oltre che di poter godere di più luce al mattino e al tempo stesso veder tramontare il sole in anticipo nel pomeriggio.

Gli smartphone, i computer e tutti i dispositivi tecnologici aggiorneranno automaticamente l’orario corretto, mentre l’orario degli orologi analogici dovrà essere modificato manualmente.

