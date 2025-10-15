Genova, bar centrale dello spaccio a Sampierdarena: chiuso per 90 giorni

Genova – Il Questore di Genova ha disposto la chiusura per 90 giorni per un locale situato in Piazza Barabino, nel quartiere genovese di Sampierdarena.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della recente attività di indagine che ha visto coinvolti la proprietaria del negozio, una 25enne, e il marito, ritenuti responsabili in concorso di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del locale.

A seguito delle attività di indagine portate avanti negli scorsi mesi, è emerso come i due, dopo aver acquistato ingenti quantità di cocaina e crack, la rivendevano all’interno dell’esercizio commerciale a diversi clienti che davano vita ad una rete che si sviluppava nella zona e arrivava fino al centro storico.

In pratica, il bar era diventato una vera e propria centrale dello spaccio e, per questo motivo, ne è stata disposta l’immediata chiusura, notificata dagli agenti della Polizia di Stato e in atto dalla giornata di ieri.

