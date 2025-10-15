Genova, terminata l’occupazione al rettorato dell’Università in via Balbi

Genova – Dopo più di tre settimane consecutive, è terminata l’occupazione del rettorato dell’Università di Genova in via Balbi 5.

A darne l’annuncio sono stati gli stessi studenti, che hanno pubblicato un lungo comunicato che annuncia di fatto la fine dell’occupazione iniziata lo scorso 23 settembre per manifestare il proprio sostegno alla popolazione palestinese e alla missione della Global Sumud Flotilla.

Nel comunicato diffuso oggi gli studenti ribadiscono la propria richiesta al rettore, Federico Delfino, di interrompere i rapporti “tra l’Università di Genova e l’industria bellica”. Inoltre, si richiede anche di manifestare ufficialmente la vicinanza dell’ateneo alla popolazione palestinese.

“Chiediamo anche un’aula – si legge nel comunicato – dove portare avanti il nostro percorso politico di mobilitazione, i nostri dibattiti e le nostre iniziative”.

Nella giornata di ieri in consiglio comunale a Genova era stata votata all’unanimità una mozione per manifestare il proprio sostegno al rettore Delfino, che era stato attaccato da alcuni studenti nelle ultime settimane.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]