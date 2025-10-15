mercoledì 15 Ottobre 2025
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Imperia, grossa fuga di gas in via Trento

Redazione Liguria
0

vigili del fuoco archivioImperia – Un forte odore di gas e i vigili del fuoco che intervengono per cercare la perdita ed assicurarsi che non ci fossero pericoli per la popolazione.
Intervendo dei pompieri di Imperia, ieri sera, in via Trento e zona argine destro per una grossa fuga di gas, probabilmente dovuta a seguito di lavori in corso.
Da una tubazione fuoriusciva gas in grossa quantità e i pompieri hanno usato acqua nebulizzata per ridurre la possibilità di incendio del gas infiammabile in attesa della ditta del gas.
L’intervento dei vigili del fuoco ha mantenuto la situazione sotto controllo mentre la zona veniva chiusa al traffico ed evacuata.
L’intervento dei tecnici della società incaricata delle riparazioni ha concluso l’emergenza mentre i vigili del fuoco hanno verificato che non ci fossero sacche di gas in ambienti chiusi con il pericolo di esplosioni.

