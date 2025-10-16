Ex Ilva, lavoratori in sciopero anche a Genova

Genova – Sciopero di tutti i siti produttivi dell’ex Ilva e lavoratori in presidio, nel capoluogo ligure, già dalle 6 di questa mattina, davanti ai cancelli degli stabilimenti.

Nuova protesta, questa mattina, per i dipendenti delle acciaierie di Cornigliano per chiedere più chiarezza sul futuro degli impianti e notizie precise sulle proposte avanzate dai grandi gruppi interessati a rilevare molti dei centri produttivi presenti in Italia.

Lo sciopero è iniziato questa mattina e proseguirà per tutti i turni di oggi e non è escluso un nuovo corteo per le vie della città.

In una nota diffusa da Rsu Fim Fiom Uilm si legge che “i lavoratori di Genova sono stufi di inutili attese. Mancano risposte, manca un piano industriale, manca il futuro di tutto i lavoratori”.

Lo stato di agitazione proseguirà nei prossimi giorni e sino a martedì 28 ottobre quando il Governo incontrerà le rappresentanze sindacali a Palazzo Chigi.

Attesa anche tra i residenti di Cornigliano, divisi tra chi vorrebbe preservare i posti di lavoro e chi invece teme che la costruzione del forno elettrico, pur con tutti i sistemi più moderni per l’abbattimento degli inquinanti, possa riportare indietro il quartiere ai tempi oscuri nei quali i dati sulle malattie legate alle sostanze rilasciate nell’ambiente erano superiori a quelli di ogni altro quartiere di Genova.

L’ipotesi di costruzione del forno elettrico agita il ponente cittadino e i comitati sono pronti ad organizzare altre manifestazioni come quella che ha detto un secco no al progetto alcune settimane or sono.

Intanto resta nebuloso il futuro di tutto il gruppo dell’ex Ilva con dieci proposte arrivate per l’acquisto ma di cui solo 2 sembrano interessate a rilevare tutti gli stabilimenti mentre le restanti puntano allo “spezzatino” che preoccupa i sindacati e i lavoratori.

Al termine dell’assemblea in corso davanti ai cancelli delle acciaierie, a Cornigliano, i lavoratori decideranno se avvire un corteo o mantenere il presidio davanti alla fabbrica.

