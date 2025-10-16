giovedì 16 Ottobre 2025
Genova, Municipio Bassa Val Bisagno approva mozione pro Palestina

Redazione Liguria
pace Genova – Bandiere di pace e della palestina alle finestre e una via dedicata alle vittime palestinesi. Il consiglio del Municipio Bassa Valbisagno ha approvato, su proposta di AVS e con il sostegno di tutta la maggioranza, una mozione che segna un passo importante nel segno della solidarietà e della pace. Il testo impegna il Municipio a esporre pubblicamente la bandiera della Palestina e quella della Pace e a intitolare una via o una piazza alle “Vittime di Palestina”.
Con questa mozione, il Municipio raccoglie lo spirito delle mobilitazioni cittadine che da settimane chiedono il cessate il fuoco, la fine della violenza e il riconoscimento delle sofferenze del popolo palestinese.
A firmare e sostenere la mozione sono stati i consiglieri Simone Leoncini e Guglielmo Frisone del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, che commentano:
“È un atto politico e simbolico di grande valore. Anche dalle istituzioni locali si può e si deve prendere posizione a favore della pace, del popolo palestinese, dei diritti umani e della memoria storica.”
Il Municipio Bassa Valbisagno diventa così il primo a Genova ad assumere un impegno concreto per ricordare le vittime civili palestinesi e promuovere una cultura di pace.

