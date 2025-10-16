Minaccia di gettarsi da un viadotto in A10, salvato dagli agenti

Imperia – Emerge in queste ore un episodio avvenuto lungo l’Autostrada A10 lo scorso venerdì 10 ottobre che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Il tutto, però, è stato sventato dal provvidenziale intervento degli agenti della polizia stradale.

É accaduto sei giorni fa nei pressi di Imperia, sul viadotto Santa Lucia, dove un uomo in evidente stato di alterazione si era sporto oltre il guard-rail minacciando il suicidio.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti e trasportatori di passaggio, consentendo agli agenti di intervenire in modo provvidenziale sul posto.

I poliziotti hanno trovato l’uomo in procinto di lanciarsi nel vuoto, ma sono riusciti ad afferrarlo e a riportarlo a terra appena in tempo. Successivamente è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che l’hanno trasportato all’ospedale.

