venerdì 17 Ottobre 2025
Genova, in vendita la Casa del Bottone di Fabrizio Pianetti

Fabrizio PianettiGenova – La Casa del Bottone è in vendita. Dopo oltre 70 anni di attività ed a seguito della tragica morte del titolare, il compianto Fabrizio Pianetti, volto storico della tifoseria rossoblu, la storica attività cerca un nuovo proprietario per proseguire la gestione e per tramandare una storia davvero particolare e certamente unica in città.
L’annuncio è comparso su una piattaforma del mercato immobiliare dando corpo a voci che si inseguivano da qualche tempo. Troppo doloroso proseguire l’attività per i familiari di Fabrizio, il suo volto e le immagini del negozio, prima in via Ceccardi e oggi in via Barabino, sono “indivisibili” e trascorrere del tempo all’interno, tra i cassetti con migliaia di tipi diversi di bottoni, è diventato sempre più faticoso per chi fatica a trovare un perchè a quanto avvenuto. E così nasce la volontà di lasciare ad altri il compito di portare avanti una attività gloriosa e storica che ha un legame profondo con la città.

