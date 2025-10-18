Genova, torna Pompieropoli con i bambini e i Vigili del Fuoco

Genova – Risate, sorrisi e giochi per imparare i comportamenti corretti in caso di emergenza e per “giocare” a fare il pompiere. Successo anche quest’anno per Pompieropoli, la giornata che i vigili del fuoco regalano ai bambini e alla città.

Con il supporto dell’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, l’evento è stato organizzato in piazza De Ferrari ed inserito nella Settimana della Protezione Civile.

Tra giochi di abilità e simulazioni di interventi di diverso tipo, i bambini hanno potuto divertirsi imparando alcuni comportamenti molto importanti in caso di emergenza.

Divertiti e incuriositi anche i genitori che hanno visto i bambini giocare in compagnia imparando diverse cose utili.