sabato 18 Ottobre 2025
Genova, torna Pompieropoli con i bambini e i Vigili del Fuoco

Pompieropoli Genova 2025Genova – Risate, sorrisi e giochi per imparare i comportamenti corretti in caso di emergenza e per “giocare” a fare il pompiere. Successo anche quest’anno per Pompieropoli, la giornata che i vigili del fuoco regalano ai bambini e alla città.
Con il supporto dell’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, l’evento è stato organizzato in piazza De Ferrari ed inserito nella Settimana della Protezione Civile.
Tra giochi di abilità e simulazioni di interventi di diverso tipo, i bambini hanno potuto divertirsi imparando alcuni comportamenti molto importanti in caso di emergenza.
Divertiti e incuriositi anche i genitori che hanno visto i bambini giocare in compagnia imparando diverse cose utili.

