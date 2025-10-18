Genova, tragedia a Pra’: 70enne morto per strada, indagini in corso

Genova – Indagini in corso nel quartiere genovese di Pra’ dopo la tragedia avvenuta nella notte, quando un uomo di circa 70 anni è morto per strada a seguito di una caduta.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare l’uomo ma senza successo, non potendo far altro che constatarne il decesso.

Gli accertamenti degli agenti si stanno concentrando su quelle che possono esser state le cause della morte.

In un primo momento si pensava che la vittima potesse esser stata colpita da un veicolo in transito, ma questa ipotesi sarebbe stata esclusa dopo i primi rilievi. Non si esclude la possibilità di un malore o di una caduta accidentale.

