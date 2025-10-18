Monte Aiona, grave la biker di 45 anni caduta durante gita

Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni della biker di 45 anni caduta durante una escursione organizzata con un gruppo di appassionati di mountain bike.

La donna, per cause ancora da accertare, è caduta rovinosamente a terra durante l’escursione, facendo un volo di diversi metri per poi cadere a terra picchiando la testa.

Subito soccorsa dai compagni di escursione, la donna è stata poi stabilizzata dal personale medico e sanitario giunto in volo con l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 e subito sono partite le chiamare al 112 per chiedere l’intervento dei soccorritori per la brutta caduta della biker.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e dei vigili del fuoco che hanno recuperato la donna, residente nel levante genovese, e hanno medicato le numerose ferite e lesioni agli arti per poi chiedere il trasporto in elicottero per il brutto trauma cranico.

Il mezzo aereo, in funzione di eliambulanza, ha raggiunto velocemente la zona e il personale ha caricato la speciale barella con il verricello per poi partire verso l’ospedale con il codice rosso, il più grave.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]