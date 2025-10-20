Autostrade, lunedì mattina di code: traffico in tilt sul nodo di Genova

Liguria – Lunedì mattina di pioggia e di traffico intenso su tutto il nodo autostradale di Genova, interessato in queste prime ore della settimana da lunghe code che si registrano lungo la tratta.

Situazione particolarmente complicata lungo l’A7, dove si registrano rallentamenti sia nel tratto iniziale compreso tra il casello di Genova Ovest e quello di Genova Bolzaneto, sia in uscita a Bolzaneto per problemi sulla viabilità ordinaria. Sempre in A7 è presente un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla causato dalla presenza del restringimento di carreggiata.

Code anche in A12 in direzione del capoluogo nel tratto compreso tra Genova Nervi e il bivio con l’A7 e in uscita al casello di Genova Est.

Infine, in A10 si segnala traffico intenso per chi sta percorrendo la carreggiata in direzione levante tra Genova Pra’ e il bivio con l’A7. Spostandoci nel savonese si segnala un chilometro di coda tra Orco Feglino e Spotorno sempre in A10.

Il traffico nel capoluogo non si ferma soltanto al nodo autostradale: la polizia locale, infatti, segnala forti rallentamenti in Sopraelevata in entrambe le direzioni.

