lunedì 20 Ottobre 2025
Genova, ancora cinghiali a spasso in città: segnalati a Quarto
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuarto

Genova, ancora cinghiali a spasso in città: segnalati a Quarto

Redazione Liguria
0

cinghiali via BigaGenova – Non si ferma l’emergenza cinghiali tra le strade di Genova, un fenomeno sempre più frequente che talvolta può causare incidenti per i veicoli o problemi per i pedoni che transitano nelle zone maggiormente interessate.
L’episodio più recente è avvenuto ieri nella tarda serata in via Antica Romana di Quarto, nel levante genovese, e fortunatamente non ha causato incidenti. A segnalare la presenza degli animali sulla carreggiata è stata la polizia locale, che ha invitato automobilisti e scooteristi di passaggio a rallentare e prestare attenzione.
Dopo episodi di questo tipo aumentano le proteste e le lamentele da parte delle persone che abitano nei quartieri maggiormente interessanti da queste situazioni, che temono per la loro incolumità e chiedono misure efficaci.
