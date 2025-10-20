Genova, ancora cinghiali a spasso in città: segnalati a Quarto

Genova – Non si ferma l’emergenza cinghiali tra le strade di Genova, un fenomeno sempre più frequente che talvolta può causare incidenti per i veicoli o problemi per i pedoni che transitano nelle zone maggiormente interessate.

L’episodio più recente è avvenuto ieri nella tarda serata in via Antica Romana di Quarto, nel levante genovese, e fortunatamente non ha causato incidenti. A segnalare la presenza degli animali sulla carreggiata è stata la polizia locale, che ha invitato automobilisti e scooteristi di passaggio a rallentare e prestare attenzione.

Dopo episodi di questo tipo aumentano le proteste e le lamentele da parte delle persone che abitano nei quartieri maggiormente interessanti da queste situazioni, che temono per la loro incolumità e chiedono misure efficaci.

