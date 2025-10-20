lunedì 20 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaRapallo, arrestato un uomo ricercato per un tentato omicidio a Parigi
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Rapallo, arrestato un uomo ricercato per un tentato omicidio a Parigi

Redazione Liguria
0

carabinieri autoRapallo (Genova) – É stato ritrovato e arrestato a Rapallo un cittadino cingalese destinatario di un Mandato d’Arresto Europeo.
L’uomo era ricercato perché ritenuto colpevole dei reati di lesioni personali e tentato omicidio commessi a Parigi nello scorso mese di febbraio. Da quel momento si erano perse le sue tracce.
A seguito di accurate indagini portate avanti in questi ultimi mesi, il ricercato è stato individuato e fermato negli scorsi giorni all’interno di un appartamento a Rapallo. Dopo alcuni accertamenti, è stato arrestato e trasferito presso l’istituto penitenziario genovese di Marassi.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
elicottero Grifo 118 Liguria

Ventimiglia, giovane investita da un’auto: è in gravi condizioni

Cronaca
cinghiali via Biga

Genova, ancora cinghiali a spasso in città: segnalati a Quarto

Cronaca
coda autostrada A10

Autostrade, lunedì mattina di code: traffico in tilt sul nodo di...

Cronaca
cane salvato vigili del fuoco Rossiglione

Rossiglione, cane cade nel torrente, arrivano i vigili del fuoco

Cronaca