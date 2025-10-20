Rapallo, arrestato un uomo ricercato per un tentato omicidio a Parigi

Rapallo (Genova) – É stato ritrovato e arrestato a Rapallo un cittadino cingalese destinatario di un Mandato d’Arresto Europeo.

L’uomo era ricercato perché ritenuto colpevole dei reati di lesioni personali e tentato omicidio commessi a Parigi nello scorso mese di febbraio. Da quel momento si erano perse le sue tracce.

A seguito di accurate indagini portate avanti in questi ultimi mesi, il ricercato è stato individuato e fermato negli scorsi giorni all’interno di un appartamento a Rapallo. Dopo alcuni accertamenti, è stato arrestato e trasferito presso l’istituto penitenziario genovese di Marassi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]