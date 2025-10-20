Rapallo, casa trasformata in centrale di spaccio: arrestata una coppia

Rapallo (Genova) – A seguito di un’attività di controllo del territorio finalizzata a contrastare i fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato una coppia di 40enni a Rapallo resasi responsabile di aver trasformato la propria abitazione in un vero e proprio centro di spaccio.

I militari dell’arma hanno individuato per diversi giorni consecutivi un uomo di 60 anni aggirarsi con fare sospetto nei pressi dell’abitazione e, dopo averlo fermato per un controllo, l’hanno trovato in possesso di una busta di eroina.

Il 60enne ha fornito ai carabinieri elementi utili che hanno permesso loro di entrare in azione e perquisire l’appartamento in questione: all’interno sono stati trovati alcuni grammi di hashish, pastiglie di MDMA, circa 300 euro in contanti consideranti proventi dell’attività illecita, un bilancino di precisione e strumenti finalizzati alla coltivazione domestica di marijuana. Nei confronti dei due è scattato il fermo: entrambi si trovano agli arresti domiciliari.

