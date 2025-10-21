Genova, riprendono le lezioni dopo l’occupazione in via Balbi

Genova – A sei giorni dalla fine dell’occupazione del rettorato dell’Università di Genova in via Balbi, sono riprese oggi le lezioni.

L’occupazione era iniziata il 23 settembre quando gli studenti avevano manifestato il proprio sostegno alla popolazione palestinese e alla missione della Global Sumud Flotilla, partecipando alle manifestazioni e ai cortei organizzati nei giorni seguenti dalle organizzazioni studentesche e dalle sigle sindacali, in occasione dello sciopero generale e non solo. Inoltre, gli studenti chiedevano a gran voce al rettore, Federico Delfino, l’interruzione dei rapporti commerciali con le realtà israeliane e con l’industria bellica. Proprio la scorsa settimana in consiglio comunale a Genova era stata votata all’unanimità una mozione per manifestare il proprio sostegno al rettore, attaccato da alcuni studenti nelle settimane precedenti.

La fine dell’occupazione era stata annunciata la scorsa settimana con un lungo comunicato che, tra le altre cose, chiedeva “anche un’aula dove portare avanti il nostro percorso politico di mobilitazione, i nostri dibattiti e le nostre iniziative”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]