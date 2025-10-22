Genova, domani interruzione dell’acqua a Pegli e Pra’: le vie coinvolte

Genova – Quella di domani si prospetta una giornata di disagi per residenti e commercianti di alcune zone dei quartieri di Pegli e Pra’, che dovranno fare i conti con l’interruzione idrica che coinvolgerà diverse vie della zona. I rubinetti rimarranno senz’acqua per quasi tutta la giornata, dalle ore 7:00 alle ore 22:00.

Ecco, di seguito, l’elenco delle vie coinvolte:

• Via Prà zona arenile

• Giardini Mario Peragallo

• Largo Calasetta

• Lungomare di Pegli lato mare

• Ponte Antonio Milani

• Giardini Giacomo Catellani

• Vie limitrofe

Come specificato da Iren, “abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere

posticipati a martedì 28 ottobre”.

