mercoledì 22 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, domani interruzione dell'acqua a Pegli e Pra': le vie coinvolte
Notizie LiguriaGenovaCronacaPegliPrà

Genova, domani interruzione dell’acqua a Pegli e Pra’: le vie coinvolte

Redazione Liguria
0

acqua, rubinetto,Genova – Quella di domani si prospetta una giornata di disagi per residenti e commercianti di alcune zone dei quartieri di Pegli e Pra’, che dovranno fare i conti con l’interruzione idrica che coinvolgerà diverse vie della zona. I rubinetti rimarranno senz’acqua per quasi tutta la giornata, dalle ore 7:00 alle ore 22:00.
Ecco, di seguito, l’elenco delle vie coinvolte:
• Via Prà zona arenile
• Giardini Mario Peragallo
• Largo Calasetta
• Lungomare di Pegli lato mare
• Ponte Antonio Milani
• Giardini Giacomo Catellani
• Vie limitrofe
Come specificato da Iren, “abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere
posticipati a martedì 28 ottobre”.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
lungomare Canepa coda Genova

Genova, carro merci deragliato a varco Etiopia: traffico in lungomare Canepa

Cronaca

Genova, nuovo sciopero di Amt in arrivo: orario e modalità

Cronaca
Gino Strada

Genova, spazio dei giardini di Brignole intitolato a Gino Strada: c’è...

Cronaca
Autobus Amt 35 Genova

Genova, incontro a Tursi per la crisi di AMT, in arrivo...

Cronaca