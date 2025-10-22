Genova, treno merci deragliato in Porto, ancora chiuso varco di Ponte Etiopia

Genova – Un vagone di un treno merci deragliato ed il varco di Ponte Etipia chiuso, nel porto, con ripercussioni sul traffico in entrata ed uscita dallo scalo genovese. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina nella zona di Sampierdarena dove un conviglio che percorreva la linea ferroviaria interna alle aree portuali è deragliato.

Fortunatamente non si registrano feriti ma quanto avvenuto ha causato il blocco del varco portuale di Ponte Etiopia e le ripercussioni sul traffico della zona sono state pensanti.

I mezzi diretti al porto e quelli un uscita sono rimasti bloccati e poi smstanti agli altri ingressi con un appesantimento dei varchi e conseguenze, a catena, in altre zone.

Tutti i mezzi pesanti che entrano nel Porto entrano dal varco di ponente mentre sono ancora in corso gli interventi dei tecnici della ferrovia e i manutentori che stanno cercando do capire cosa abbia causato il deragliamento del convoglio.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un guasto ad uno degli scambi che ora dovrà essere riparato.