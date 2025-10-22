Meteo Liguria, ancora instabilità e possibili piovaschi

Correnti d’aria fredda continuano ad interessare il Nord Italia e la Liguria mentre prosegue sull’Europa centro-meridionale la fase moderatamente instabile. Condizioni per porteranno rovesci sparsi almeno fino alla giornata di giovedì, quando è atteso l’arrivo di un un sistema frontale più organizzato e quindi un ulteriore peggioramento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025:

Fino alla prima parte della mattina attesi rovesci sparsi nello Spezzino cui seguiranno timide schiarite alternate a fasi più nuvolose, mentre il resto della regione si districherà tra cieli da nuvolosi a molto nuvolosi sul settore centrale, velati a ponente.

Situazione in leggero miglioramento nel pomeriggio, con schiarite più consistenti a ponente e cieli da poco nuvolosi a nuvolosi sul centro-levante.

Nuovi rovesci sparsi in serata nello spezzino.

Venti deboli dai quadranti settentrionali in mattinata, a tratti moderati sul settore centrale in mattinata; deboli dai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio.

Mare generalmente mosso, molto mosso al largo.

Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Sulla costa previste temperature minime tra +12°C/+19°C e massime tra +17°C/+20°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +6°C/+13°C e massime tra +14°C/+19°C.