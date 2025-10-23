Genova, auto sbanda in Albaro: cane travolto e ucciso, gravi due persone

Aggiornamento – Sono tre le persone rimaste ferite nello schianto: un uomo di 72 anni in gravi condizioni, un altro pedone di 58 anni trasportato all’ospedale in codice giallo e l’automobilista, un 85enne, anch’egli soccorso e trasportato all’ospedale San Martino in codice giallo

Genova – Un gravissimo incidente si è verificato nel corso del tardo pomeriggio di oggi in via Alcide de Gasperi, nel quartiere genovese di Albaro.

Secondo le prime informazioni, un uomo alla guida di un’auto avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo travolgendo due persone e un cane a guinzaglio di uno dei due feriti.

L’impatto sarebbe stato molto violento e avrebbe causato il decesso sul colpo dell’animale e il ferimento dei due pedoni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia locale, il personale veterinario e i vigili del fuoco.

I veterinari hanno tentato a lungo di prestare soccorso all’animale, purtroppo senza successo. Le due persone ferite, invece, sono state prima soccorse sul posto e poi trasportate all’ospedale in codice rosso.

Ripercussioni molto pesanti al traffico nella zona, fortemente rallentato in tutto il quartiere di Albaro sia in direzione levante che verso il centro città. La strada è stata chiusa alla circolazione per consentire tutti gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

