Genova, beccati con droga in tasca e in casa a Rivarolo: nei guai due giovani

Genova – Un giovane di 22 anni è stato arrestato e un altro di 18 anni è stato deferito a seguito di un controllo svolto dai carabinieri negli scorsi giorni nel quartiere genovese di Rivarolo.

I militari impegnati in un pattugliamento della zona hanno notato i movimenti sospetti dei due. Dopo averli fermati, li hanno sottoposti ad una prima perquisizione che ha consentito di trovare 36 grammi di hashish suddivisi in dosi e 280 euro in contanti considerati proventi dell’attività illecita nei confronti del più grande.

In un secondo momento è stata svolta una perquisizione domiciliare presso gli appartamenti di entrambi, che hanno consentito di rinvenire altri 33 grammi di hashish in casa del più giovane.

Il 22enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa della convalida dell’arresto, mentre il 18enne è stato deferito in stato di libertà.

