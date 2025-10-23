Genova, nuovo allarme bomba a Bolzaneto: strada chiusa

Aggiornamento – La valigia trovata è stata fatta brillare, al suo interno dei pesi da palestra: anche in questo caso si trattava di un falso allarme. La viabilità è stata prima riaperta su un’unica corsia e poi in entrambe le direzioni.

Genova – Nuovo allarme bomba a Bolzaneto dopo quello che questa mattina ha interessato il Centro Commerciale L’Aquilone e che ha visto arrivare sul posto le squadre degli artificieri, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno evacuato e messo in sicurezza l’area prima delle operazioni che hanno fatto brillare la valigia abbandonata. Anche in questo caso, come avvenuto anche due settimane fa in centro, si è trattato di un falso allarme.

Le segnalazioni, però, non si sono fermate a quanto avvenuto questa mattina. Un nuovo allarme bomba, infatti, sarebbe scattato in via Pastorino, all’altezza dell’ospedale Pastorino, a seguito di una telefonata ricevuta dalle forze dell’ordine.

Anche in questo caso, sul posto sono giunti i soccorsi che hanno messo in sicurezza l’area, chiuso la strada al traffico e avviato le operazioni di bonifica della zona.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, che al momento risulta rallentata nella zona proprio a causa delle chiusure.

