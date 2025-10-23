Meteo Liguria, forte peggioramento in arrivo, Allerta pioggia

Forti correnti in quota sospingono un vortice di bassa pressione presente sull’Oceano Atlantico settentrionale verso l’Europa centro-meridionale. Il fronte freddo porterà piogge intense e venti molto forti sulla Liguria, prima di un netto miglioramento atteso per venerdì.

In vista del passaggio di questa seconda forte perturbazione sulla nostra regione è stata diramata per oggi, giovedì 23 ottobre 2025, lo stato di Allerta Arancione e Gialla sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sporadici rovesci hanno già interessato la Liguria sul settore centrale ma è atteso per la mattinata il rapido peggioramento delle condizioni meteo, con rovesci nell’interno del settore orientale che anticiperanno il fronte freddo atteso per le ore centrali, che porterà precipitazioni intense nell’Imperiese e dal Promontorio di Portofino verso est, dove potranno assumere anche carattere temporalesco.

Genovesato occidentale e Savonese più ai margini del peggioramento, anche se non resteranno tuttavia asciutte.

Miglioramento delle condizioni già a partire dal tardo pomeriggio, con schiarite in progressione da ponente verso levante.

Venti in mattinata aumento della ventilazione con raffiche di Libeccio fino a 70-80km/h sul Mar Ligure e sui crinali esposti del levante.

Nelle ore centrali e primo pomeriggio, in concomitanza con il passaggio del sistema frontale, ulteriore aumento della ventilazione con raffiche di Libeccio loc. oltre i 100km/h, sempre sul Mar Ligure e centro-levante della regione.

Rotazione delle correnti nel corso del pomeriggio, con direzione prevalente da W-NW.

Mare da molto mosso ad agitato, localmente molto agitato a levante ed al largo tra il pomeriggio e la serata, con onda significativa oltre i 3-3.5m e periodo fino a 9s.

Temperature minime in calo nell’interno nel corso della serata stazionarie in costa; massime generalmente stazionarie, in lieve aumento a ponente.

Sulla costa previste temperature minime tra +12°C/+19°C e massime tra +18°C/+24°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +4°C/+12°C e massime tra +13°C/+21°C.

