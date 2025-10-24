Genova, cassonetti a fuoco in città: denunciata una donna

Genova – Sembra andare verso la risoluzione il mistero legato agli incendi che hanno interessato diversi cassonetti in giro per il capoluogo in questi ultimi giorni, concentrandosi specialmente a Sampierdarena ma riguardando tutta la zona tra il centro e la val Polcevera.

Gli agenti della polizia locale in questi ultimi giorni hanno portato avanti accurate indagini visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e riuscendo ad individuare una sospettata.

Si sono così recati nei pressi della sua abitazione, dando il via ad un appostamento. Ad un certo punto hanno visto la donna in questione con un accendino da cucina in mano che tentava di incendiare un bidone della carta. Intervenuti in maniera tempestiva, l’hanno fermata.

La donna è stata denunciata e dovrà rispondere del reato di incendio aggravato. Sono in corso le indagini per ricostruire tutti i fatti e certificare che la 67enne abbia agito da sola.

