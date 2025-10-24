venerdì 24 Ottobre 2025
Varie

Prete accusato di pedofilia condannato a 10 anni di reclusione

Redazione Liguria
0

palazzo di Giustizia Tribunale GenovaGenova – Dovrà scontare una condanna a 10 anni di reclusione don Andrea Melis, ex direttore di una scuola religiosa genovese ed ex presidente della Federazione delle scuole cattoliche primarie e secondarie della Liguria. Il prete ha patteggiato la condanna con il rito abbreviato, dopo essere stato accusato di atti sessuali su un chierichetto di appena 12 anni e sospettato di altri episodi. La condanna è di primo grado e il prete potrebbe ricorrere in Appello perchè la sentenza non è passata in giudicato e non è definitiva.
Il caso risale all’agosto dello scorso anno quando Melis era stato fermato ed arrestato dai carabinieri perché sospettato di aver compiuto abusi sessuali su minori quando era parroco di una chiesa del Savonese.
Trasferito dalla Curia a Genova, il prete aveva assunto l’incarico di preside di una scuola religiosa per bambini ed era rappresentante al massimo livello dell’associazione che riunisce le scuole religiose della Liguria, incarichi che avevano suscitato forte clamore proprio per le “voci” che avevano accompagnato il trasferimento dalla Diocesi di Savona a quella di Genova.
Oltre alla condanna a 10 anni di reclusione, il prete è stato sospeso in modo perpetuo dagli incarichi di qualunque tipo e collegati alle attività scolastiche e non potrà avvicinare in alcun modo gli studenti. Inoltre ha partecipato ad un percorso di cura per sex offenders, gli aggressori sessuali, e ora dovrà essere giudicato dal Tribunale ecclesistico che potrebbe sospenderlo “a divinis”.
Il caso aveva suscitato roventi polemiche, specie sui social, considerando l’incarico molto delicato di preside di una scuola per bambini nonostante i precedenti.
