Meteo Liguria, torna il sole ma con tanto vento

Torna il sole sulla Liguria dopo il passaggio della veloce e forte perturbazione della giornata di ieri. Le veloci correnti in arrivo da occidente potranno sospingere passaggi nuvolosi con variabilità diffusa ma basso il rischio di pioggia, più probabile nella giornata di domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 24 ottobre 2025:

Su tutta la regione tempo soleggiato e limpido.

Da segnalare solo la presenza di annuvolamenti locali nello spezzino, in intensificazione in serata, senza conseguenze.

Venti forti da ovest al largo, deboli da nord al mattino sotto costa, in rotazione a sud-ovest nel pomeriggio.

Mare molto mosso o localmente agitato al largo e sul Levante.

Temperature minime in calo, massime pressochè stazionarie.

Sulla costa previste temperature minime tra +11°C/+14°C e massime tra +16°C/+19°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +0°C/+6°C e massime tra +14°C/+18°C.