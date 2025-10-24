Stupro in Val Fontanabuona, convalidato l’arresto dell’uomo: violenze e botte ripetute

Genova – É stato convalidato ieri il fermo del 35enne che è stato arrestato negli scorsi giorni e che si trova adesso rinchiuso nel carcere genovese di Pontedecimo perché ritenuto il responsabile del sequestro e dello stupro di una giovane di 25 anni.

La Giudice per le Indagini Preliminari, Elisa Campagna, ha convalidato l’arresto sottolineando un quadro indiziario molto grave e ritenendo attendibili le testimonianze rilasciate dalla giovane.

Secondo quanto ricostruito in questi primi giorni di indagini, l’uomo avrebbe contattato la giovane dopo aver visto un annuncio di lavoro. Nonostante un primo rifiuto, i due si sarebbero incontrati casualmente a Chiavari – non si esclude che lui la stesse pedinando da tempo – e il 35enne l’avrebbe convinta a salire in macchina e portata a casa sua dove avrebbe abusato di lei, minacciandola a tal punto da convincerla a non denunciare.

Lo scorso 20 ottobre, invece, si sarebbe recato presso il luogo di lavoro della 25enne, l’avrebbe costretta con la forza a seguirlo nuovamente presso la sua abitazione dando vita ad una nuova violenza sessuale.

Il tutto è stato ricostruito dopo che alcuni carabinieri hanno ritrovato la giovane per strada in evidente stato confusionale. A quel punto sono scattate le indagini, che hanno consentito di individuare e fermare il 35enne – nonostante un tentativo di fuga – nel giro di poche ore.

Durante l’interrogatorio l’uomo arrestato si è avvalso della facoltà di non rispondere.

