sabato 25 Ottobre 2025
Genova, duemila euro per chi riporta la cagnolina Kayra

Kayra smarritaGenova – Duemila euro di mancia a chi riporterà la cagnolina Kayra. E’ la somma che i proprietari hanno deciso di offrire a chi gli riporterà la loro inseparabile amica a 4 zampe, smarrita lo scorso 14 ottobre nella zona di Fregoso, sulle alture del Lagaccio.
Le ricerche della cagnolina non hanno dato esito e i proprietari temono che possa essere stata trovata da qualcuno che, inconsapevole, l’ha adottata.
L’appello sta circolando sul web ed in particolare sui social dove la foto di Kayra appare in diversi post.
Kayra è di color bianco, marrone e nero, è di taglia piccola e pelo duro.
Chi la trovasse o sapesse dove si trova può contattare i numeri 347 6860552 o 333 420196 per far ritrovare Kayra ai padroni ormai disperati.

© Liguria Oggi 2025
