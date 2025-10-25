sabato 25 Ottobre 2025
Genova, grave incidente tra bus e macchina: diversi feriti, due gravi

ambulanza soccorsiGenova – Un grave incidente si è verificato nel corso del pomeriggio odierno a Begato, sulle alture di Bolzaneto.
É avvenuto in via Felice Maritano e ha coinvolto un’auto e un autobus che si sarebbero scontrati frontalmente. Il bilancio è di sette persone rimaste ferite, delle quali due in gravi condizioni. Si tratta di quattro passeggeri del bus e di tre occupanti della vettura.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti all’ospedale Galliera e all’ospedale San Martino: due sono arrivati in pronto soccorso in codice rosso, gli altri in codice giallo.
Gli agenti della polizia locale hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e chiuso la strada al traffico per consentire lo svolgimento di tutti i tutti i rilievi.
