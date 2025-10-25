Grave incidente ad Aurigo, ferito un motociclista

Aurigo (Imperia) – Grave incidente, questo pomeriggio, sulla strada provinciale Sp21 che dove un’auto ed una moto si sono scontrate per cause ancora da accertare tra Aurigo e San Bernardo di Conio, in provincia di Imperia.

L’allarme è scattato intorno alle 16 quando alcuni passanti hanno chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare l’impatto, molto violento, tra la vettura e il mezzo a due ruote.

Ad avere la peggio il motociclista che è stato sbalzato dalla sella ed è ricaduto a terra.

Nell’impatto il centauro ha riportato diverse lesioni e dopo l’arrivo dell’automedica del 118 e dell’ambulanza, il personele sanitario ha deciso di far intervenire l’elicottero per il trasporto urgente in ospedale.

L’uomo, una volta arrivato al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è stato visitato e fortunatamente non sono emerse ferite particolarmente gravi.

I medici hanno curato alcune fratture ad un braccio ed alle gambe e alcune lesioni.

In corso la ricostruzione dell’incidente da parte delle forze dell’ordine.

La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e per la rimozione dei mezzi incidentati da parte dei vigili del fuoco.