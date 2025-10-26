Caccia, dibattito pubblico alla Sala Sivori lunedì 27 ottobre

Genova – Un dibattito pubblico sulla Caccia e sulle modifiche introdotte dal disegno di legge 1552 varato dal Governo e che amplia la possibilità d’azione dei cacciatori. La organiza per lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 18, presso la sala Sivori, la Fondazione Capellino.

Previsto un confronto tra le posizioni pro e contro la caccia con la presentazione dei sondaggi effettuati tra gli italiani.

Interverrà al dibattito Eleonora Evi deputata contraria alla nuova legge mentre Francesco Bruzzone deputato della Lega, cacciatore e favorevole alla nuova legge ha cancellato la sua partecipazione venerdì scorso ed è in corso la ricerca di un rappresentante del mondo venatorio.

Modererà il dibattito Pier Giovanni Capellino

Durante la serata verranno presentati i risultati di due sondaggi, commissionati da Fondazione Capellino a Ipsos e Istituto Piepoli, che mostrano che:

l’85% degli italiani ritiene che la caccia comporti gravi rischi per la sicurezza;

il 78% considera la caccia eticamente inaccettabile.

Secondo l’Istituto Piepoli, il 94% degli italiani ritiene che la caccia andrebbe abolita, fortemente limitata o, al peggio, regolata come oggi.

Sarà possibile esaminare i dati e seguire l’incontro anche in diretta streaming all’indirizzo: https://fondazionecapellino.org/niente-giustifica-la-caccia-newsletter