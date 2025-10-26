Genova, tensione in piazza Alimonta vicino alla sede di Casa Pound

Genova – Tensione nella zona di piazza Alimonda e via Montevideo per una manifestazione di protesta delle associazioni antifasciste a seguito della violenta irruzione all’interno del liceo Leonardo Da Vinci in via Arecco, a Castelletto.

Centinaia di persone si sono assembrate nella zona di piazza Alimonda, vicino alla sede di una associazione di estrema destra vicina a Casa Pound.

La zona è presidiata dalle forze dell’ordine nel timore di scontri tra le opposte fazioni.

Nel pomeriggio, in risposta all’assalto da parte di ragazzi che inneggiavano al duce e che hanno tracciato svastiche nelle aule della scuola, la scorsa notte, un migliaio di persone si è radunato davanti alla scuola per manifestare la propria solidarietà agli studenti aggrediti e per chiedere che vengano identificati e puniti i responsabili.

Nel frattempo altre centinaia di persone si radunavano in piazza Alimonda per poi cercare di avvicinarsi alla sede di una associazione di estrema destra in via Montevideo. Una sede già oggetto di contestazione da parte delle associazioni antifasciste.

La scorsa notte alcuni studenti che occupavano pacificamente ed autorizzati dal Consiglio di Istituto della scuola, sono stati improvvisamente attaccati da un gruppi di giovani incappucciati che, armati di spranghe e bastoni ed inneggiando al Duce e con saluti romani, hanno preso d’assalto la scuola.

Sono stati infranti vetri, distrutte porte e le aule sono state messe a soqquadro mentre gli studenti all’interno di barricavano in alcuni locali per restistere all’assalto.

Fortunatamente non c’è stato contatto tra le due fazioni ma i simboli tracciati nelle aule (svastiche) e i canti intonati durante l’assalto, lasciano pochi dubbi sulla matrice del blitz.