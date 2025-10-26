Meteo Liguria, passaggi nuvolosi ma senza pioggia

La presenza di un campo di bassa pressione tra il Mare del Nord e la penisola Scandinava spinge una serie di perturbazini verso latitudini più meridionali ma le Alpi riescono a schermare l’Italia garantendo un fine settimana ancora stabile sulle regioni settentrionali e sulla Liguria.

Instabilità crescente a partire dalla settimana entrante.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 26 ottobre 2025:

Nella prima parte di mattinata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, o al più nuvoloso a levante, per il transito di stratificazioni medio-alte.

Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un progressivo diradamento della nuvolosità, dapprima sul centro-ponente e poi in estensione anche al levante, con solamente qualche velatura in transito o locali addensamenti più consistenti che, in discesa dalle Alpi Liguri, potranno interessare imperiese e savonese occidentale tra il pomeriggio e le prime ore serali.

Venti per gran parte della giornata, forti o di burrasca da Ovest/Sud-Ovest al largo in direzione Capo Corso, deboli o moderati a rotazione ciclonica sulla Regione. In serata, ventilazione in rinforzo e in rotazione dai quadranti settentrionali, attese raffiche fino a 60-70 km/h.

Mare molto mosso al largo e sul levante, mosso altrove.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Sulla costa previste temperature minime tra +11°C/+17°C e massime tra +19°C/+22°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +2°C/+10°C e massime tra +13°C/+19°C.