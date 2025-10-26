domenica 26 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeNotizie LiguriaMeteo Liguria, passaggi nuvolosi ma senza pioggia
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, passaggi nuvolosi ma senza pioggia

Redazione Liguria
0

meteo Liguria domenica 26 ottobre 2025La presenza di un campo di bassa pressione tra il Mare del Nord e la penisola Scandinava spinge una serie di perturbazini verso latitudini più meridionali ma le Alpi riescono a schermare l’Italia garantendo un fine settimana ancora stabile sulle regioni settentrionali e sulla Liguria.
Instabilità crescente a partire dalla settimana entrante.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 26 ottobre 2025:
Nella prima parte di mattinata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, o al più nuvoloso a levante, per il transito di stratificazioni medio-alte.
Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un progressivo diradamento della nuvolosità, dapprima sul centro-ponente e poi in estensione anche al levante, con solamente qualche velatura in transito o locali addensamenti più consistenti che, in discesa dalle Alpi Liguri, potranno interessare imperiese e savonese occidentale tra il pomeriggio e le prime ore serali.
Venti per gran parte della giornata, forti o di burrasca da Ovest/Sud-Ovest al largo in direzione Capo Corso, deboli o moderati a rotazione ciclonica sulla Regione. In serata, ventilazione in rinforzo e in rotazione dai quadranti settentrionali, attese raffiche fino a 60-70 km/h.
Mare molto mosso al largo e sul levante, mosso altrove.
Temperature stazionarie o in lieve aumento.
Sulla costa previste temperature minime tra +11°C/+17°C e massime tra +19°C/+22°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +2°C/+10°C e massime tra +13°C/+19°C.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
auto fiamme vigili del fuoco

Genova, auto in fiamme in via Fermi

Cronaca
ambulanza soccorsi

Genova, grave incidente tra bus e macchina: diversi feriti, due gravi

Cronaca
lupi vobbia

Vobbia, gruppo di lupi ripreso mentre mangia nel greto del torrente

Cronaca
elicottero Grifo 118 Liguria

Grave incidente ad Aurigo, ferito un motociclista

Cronaca