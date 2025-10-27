Altare, anziano disperso nei boschi: sul posto i soccorsi, proseguono le ricerche

Altare (Savona) – Sono iniziate nella tarda serata di ieri, sono proseguite per tutta la notte e stanno andando avanti anche in queste prime ore della giornata le ricerche di un uomo di 90 anni del quale si sono perse le tracce nei boschi intorno ad Altare.

L’uomo sarebbe uscito di casa ieri mattina, parcheggiando a circa due chilometri dalla sua abitazione ed entrando nei boschi dai quali non sarebbe ancora riemerso.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri e sul posto si sono recati i sanitari del 118, i Vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e la Protezione Civile. Le difficili operazioni stanno proseguendo con l’ausilio dei droni e delle unità cinofile.

Al momento dell’uomo non si ha nessuna traccia. Dopo aver circoscritto le operazioni ad una porzione di territorio più ristretta, si è ampliato il raggio delle ricerche.

