lunedì 27 Ottobre 2025
Campomorone, incendio in una fabbrica di oli: sul posto i vigili del fuoco

Redazione Liguria
Campomorone (Genova) – Un incendio si è sviluppato nella notte sulle alture di Genova. É accaduto ad Isoverde, frazione di Campomorone, dove alcuni locali di uno stabilimento di raccolta di oli hanno preso fuoco.
L’allarme è scattato poco prima dell’alba e sul posto sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco, le quali si sono messe subito al lavoro per domare le fiamme. All’interno dello stabilimento al momento dell’arrivo dei pompieri non sarebbe stata presente nessuna persona e quindi non si registrano feriti o intossicati.
Secondo quanto appreso, le fiamme avrebbero interessato dei locali adibiti a magazzini e uffici e non quelli di raccolta degli oli. Al momento rimane da chiarire la causa dell’incendio.
