Genova, domani giornata senz’acqua a Pra’ e Pegli: le vie coinvolte

Genova – A causa dell’Allerta Meteo che ha interessato la regione e la città di Genova nella giornata di giovedì, i lavori sulla rete idrica inizialmente previsti a Pra’ e Pegli per giovedì 23 ottobre sono stati rinviati alla giornata di domani, martedì 28 ottobre.

Quella di domani, quindi, sarà una giornata di disagi per residenti e commercianti di alcune zone dei quartieri del ponente genovese, che dovranno fare i conti con la sospensione dell’erogazione dell’acqua che è prevista dalle ore 7:30 alle ore 22:00. Ecco, di seguito, le vie coinvolte:

• Via Prà zona arenile

• Giardini Mario Peragallo

• Largo Calasetta

• Lungomare di Pegli lato mare

• Ponte Antonio Milani

• Giardini Giacomo Catellani

• Vie limitrofe

“Abbassamenti di pressione – scrive Iren – potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo”.

